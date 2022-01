Warriors verlieren ohne Curry gegen Timberwolves

Minneapolis - Die Golden State Warriors haben in der NBA ihren Rhythmus verloren.

Gegen die Minnesota Timberwolves unterlag der Titelfavorit am Sonntag ohne den angeschlagenen Starspieler Steph Curry 99:119 und kassierte damit schon die fünfte Niederlage in den vergangenen sieben Partien. Seit dem Comeback von Klay Thompson vor einer Woche ist es die dritte Pleite in fünf Spielen. Weil die Phoenix Suns zuvor 135:108 gegen die Detroit Pistons gewannen, vergrößerte sich der Rückstand auf Rang eins der Western Conference. Durch ein 125:102 gegen die Denver Nuggets rückten auch die viertplatzierten Utah Jazz dichter ran an die Warriors. Auf Rang drei liegen die Memphis Grizzlies hinter dem Team um Thompson und Curry.

Curry kam wegen Beschwerden an der rechten Hand nicht zum Einsatz, Draymond Green fehlte wegen seiner Wadenprobleme ebenfalls und Thompson blieb bei 13 Zählern. Bester Werfer auf dem Platz war Karl-Anthony Towns, der zum Erfolg der Timberwolves 26 Punkte und elf Rebounds beisteuerte und seiner Mannschaft so den 20. Saisonsieg ermöglichte.