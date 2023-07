Es ist das Duell, auf das seit Turnierbeginn in Wimbledon alle gewartet haben. Djokovic gegen Alcaraz ist das Beste, was das Herren-Tennis derzeit zu bieten hat.

London - Es ist angerichtet. Die Nummer eins der Welt trifft auf die Nummer zwei, der Titelverteidiger auf seinen derzeit größten Herausforderer. Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz ist im Herren-Tennis derzeit das Duell der Duelle. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Finale beim Rasen-Klassiker an diesem Sonntag (15.00 Uhr MESZ/Sky).

Wie oft trafen Djokovic und Alcaraz bislang aufeinander?

Bislang gab es zwei Duelle zwischen den beiden derzeit besten Tennisspielern der Welt. Allerdings fanden beide auf Sand statt. Im vergangenen Jahr gewann Alcaraz beim Masters-1000-Turnier in Madrid im Halbfinale in drei Sätzen. Vor ein paar Wochen nahm Djokovic dann im Halbfinale der French Open Revanche und siegte in vier Sätzen. Alcaraz konnte in Paris nur zwei Sätze lang mithalten, war danach körperlich stark angeschlagen und am Ende chancenlos.

Was spricht für Djokovic?

Eigentlich fast alles. Der Serbe scheint in Wimbledon einfach nicht mehr zu besiegen zu sein. Sein letztes Spiel verlor Djokovic beim Rasen-Klassiker im Viertelfinale 2017, als er gegen den Tschechen Tomas Berdych zu Beginn des zweiten Satzes aufgeben musste. Seitdem hat er in Wimbledon 34 Spiele in Serie gewonnen. Auch dieses Jahr ist der Serbe auf einer Mission. Gewinnt er am Sonntag, würde er mit acht Siegen mit dem Schweizer Roger Federer gleichziehen. Zudem wäre es nach den Triumphen in Melbourne und Paris der nächste Schritt in Richtung Karriere-Grand-Slam. Dann würde nur noch der Titel in New York in diesem Jahr fehlen.

Was spricht für Alcaraz?

Der Spanier ist auf Rasen fast schon so gut wie auf Sand. Im Vorfeld gewann Alcaraz bereits das Turnier in Queens, er ist damit auch schon seit elf Spielen auf Rasen ungeschlagen. Der 20-Jährige präsentiert sich in London in diesen Tagen locker und gelöst. Angst vor dem großen Djokovic hat er keine. Und die Zuschauer werden auf seiner Seite sein. Alcaraz hat sich zu einer Art Publikumsliebling entwickelt, die Fans wollen den jungen Spanier unbedingt als Sieger sehen.

Was sagt Djokovic?

„Er ist jung, er ist hungrig. Ich bin auch hungrig, also lasst uns ein Fest feiern.“

Was sagt Alcaraz?

„Jeder weiß, wie schwer es gegen Djokovic ist. Aber ich werde kämpfen und an mich glauben. Es wird eine große Herausforderung für mich. Aber es ist ein Finale, da ist keine Zeit, Angst zu haben oder müde zu sein.“

Wer ist nach Wimbledon die Nummer eins der Welt?

Im Finale am Sonntag geht es auch um Platz eins in der Weltrangliste. Gewinnt Alcaraz, verteidigt er seine Spitzenposition. Holt sich Djokovic zum fünften Mal in Serie den Titel, führt er das Ranking wieder an.

Wo kann ich das Finale sehen?

Wie das gesamte Turnier wird auch das Traumfinale bei Sky übertragen. Experte Patrik Kühnen ist weiter vor Ort und wird den Ausgang der Partie am Sonntag einordnen.