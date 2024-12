Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte ziehen die Basketballer des MBC Syntainics ins Final Four ein. Die Skyliners haben ebenfalls das Weiterkommen geschafft.

Weißenfels/Göttingen - Die Basketballer von Syntainics MBC und die Skyliners Frankfurt haben das Halbfinale im Basketball-Pokal erreicht. Frankfurt setzte sich bei BG Göttingen mit 78:67 (37:36) durch. Weißenfels gewann gegen MLP Academics Heidelberg mit 100:85 (55:35). Für Weißenfels ist es die erste Teilnahme am Final-Four-Turnier in der Vereinsgeschichte. Die Skyliners sind zum neunten Mal dabei.

Gegen das Bundesliga-Schlusslicht taten sich die Hessen lange schwer und lagen zur Pause nur mit einem Punkt vorn. Doch im dritten Viertel zogen sie dank ihrer starken Quote von der Drei-Punkte-Linie davon. Den Vorsprung hielten die Gäste bis zum Schluss und feierten am Ende den Sieg ausgiebig. Beste Werfer waren Trey Calvin (23) für Frankfurt und Tra Holder (18) für Göttingen.

Bayern und Alba können nachziehen

Großen Anteil am Sieg der Weißenfelser hatte der überragende Spencer Reaves, der 30 seiner 36 Punkte in den ersten beiden Vierteln erzielte. Außerdem punkteten drei weitere Spieler zweistellig. Für die Heidelberger, die am dritten Bundesligaspieltag in Weißenfels noch mit 108:93 gewonnen hatten, traf Ryan Mikesell (21) am besten.

Die beiden letzten Teilnehmer für die Runde der besten vier werden am Sonntag (18.00 Uhr) zwischen den Bamberg Baskets und Alba Berlin sowie am Montag (20.00 Uhr) zwischen Bayern München und Rasta Vechta ermittelt.