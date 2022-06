Wellbrock und Märtens im Endlauf - Elendt im Halbfinale

Siegte in seinem Vorlauf über 1500 Meter Freistil in 14:50,12 Minuten: Florian Wellbrock.

Budapest - Titelverteidiger Florian Wellbrock hat den Endlauf über 1500 Meter Freistil bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest locker und souverän erreicht.

Der Magdeburger siegte in seinem Vorlauf in 14:50,12 Minuten und war damit Tagesschnellster. Mit ihm schaffte auch sein Teamkollege Lukas Märtens als Sechster den Finaleinzug. Da auch der in Magdeburg mit Wellbrock trainierende Ukrainer Mychajlo Romantschuk im Finale am Samstag steht, ist die Magdeburger Trainingsgruppe von Bundestrainer Bernd Berkhahn komplett und kann die Mission Gold gemeinsam angehen.

Auch Anna Elendt schaffte am Freitag einen sehr guten Vorlauf. Sie wurde über 50 Meter Brust Vierte und schwimmt damit am Freitagabend auch das Halbfinale. „Die Zeit von 30,12 Sekunden ist für einen Vormittag gar nicht schlecht“, sagte die Silbermedaillengewinnerin über 100 Meter Brust.

Zuvor hatte Ole Braunschweig den 13 Jahre alten deutschen Rekord über 50 Meter Rücken verbessert. Im Vorlauf blieb er am Freitag in 24,58 Sekunden eine Hundertstelsekunde unter der bisherigen Bestmarke von Helge Meeuw aus dem Jahr 2009 und schwamm ins Halbfinale am Freitagabend. „Ich bin gerade etwas durcheinander. Ich wollte den Rekord schon lange, der stammt ja noch aus der Zeit, als in Anzügen geschwommen wurde. Dass das jetzt schon im Vorlauf geklappt hat, ist mega“, sagte Braunschweig.