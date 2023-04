Berlin - Der Präsident des Welt-Turnverbandes (FIG) hat sich nach einem unangekündigten Besuch in der Ukraine für die Rückkehr von Sportlern aus Russland und Belarus zu internationalen Wettkämpfen ausgesprochen.

„Präsident (Wolodymyr) Selenskyj beschützt die Menschen in der Ukraine wie eine Familie. Ich beschütze alle Turner der Welt wie eine Familie. Darum unterstütze ich die ukrainischen Turner und darum verteidige ich das Recht von Turnern aus Russland und Belarus, die nicht in den Krieg verwickelt sind, an Wettkämpfen teilzunehmen“, sagte Morinari Watanabe in einer Stellungnahme.

Der Japaner hatte an der Beerdigung der ukrainischen Trainerin in der Rhythmischen Sportgymnastik, Albina Derjugina, teilgenommen, die kürzlich im Alter von 91 Jahren gestorben war.

Watanabe kündigte an, dass sich das FIG-Exekutivkomitee auf seiner Sitzung am 12. und 13. Mai im türkischen Antalya mit dem Thema der Wiederzulassung von Russen und Belarussen befassen wird. Er verstehe und unterstütze die ukrainische Position auf politischer Ebene. Aber Sport sei unabhängig von der Politik und müsse Frieden suchen, auch wenn Regierungen und Soldaten Krieg führten, sagte Watanabe. „Ich unterstütze und respektiere Präsident Selenskyjs Position und bitte die ukrainische Regierung, meine Position als Präsident einer internationalen Föderation auf die gleiche Weise zu verstehen“, warb Watanabe um Verständnis.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte jüngst empfohlen, russische und belarussische Sportler unter bestimmten Voraussetzungen als neutrale Athleten wieder international starten zu lassen. In einer ersten Reaktion hatte der Turn-Weltverband bis auf Weiteres an einem Ausschluss festgehalten, den er zuvor am 3. März verlängert hatte.