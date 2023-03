Portimao - MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) aus Italien hat beim Saisonauftakt der Motorrad-WM den ersten Grand Prix der neuen Saison gewonnen.

Titelverteidiger Bagnaia setzte sich im portugiesischen Portimao gegen den Spanier Maverick Vinales (Aprilia) und den Italiener Marco Bezzecchi (Ducati) durch.

Bereits am Samstag wurde Bagnaia seinem Favoritenstatus gerecht. Der Ducati-Pilot entschied das erste Sprintrennen der MotoGP-Geschichte für sich, sicherte sich beim ersten Rennwochenende die Maximalpunktzahl und reist als Gesamtführender zum zweiten Grand Prix nach Termas de Rio Honda (Argentinien).

Für die deutsche Motorrad-Hoffnung Lukas Tulovic war das erste Event der neuen Saison bereits vor dem Rennstart beendet. Der 22-Jährige aus Eberbach in Baden-Württemberg musste wegen einer Handverletzung, die er sich in der Saisonvorbereitung zugezogen hatte, vorzeitig aufgeben. Tulovic wird auch den zweiten Grand Prix der Saison am kommenden Wochenende verpassen und plant beim dritten Event des Jahres, dem Grand Prix von Texas in Austin, wieder auf seine Moto2-Maschine zu steigen.