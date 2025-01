NBA-Profi Moritz Wagner spricht aus, was viele Basketball-Fans nicht hören wollen. Doch der Weltmeister ist Realist.

Moritz Wagner verpasst nach seinem Kreuzbandriss die Basketball-EM in diesem Jahr.

Orlando - Die deutschen Basketballer müssen bei der Europameisterschaft in diesem Jahr auf NBA-Profi Moritz Wagner verzichten. Der Weltmeister von den Orlando Magic hat eine Teilnahme am Turnier in Zypern, Finnland, Polen und Lettland vom 27. August bis 14. September nach seinem Kreuzbandriss ausgeschlossen.

„Ich glaube, da kann man eins und eins zusammenzählen, dass der Moritz dieses Jahr nicht im deutschen Trikot aufläuft, um das mal so deutlich auszusprechen, einfach weil das keinen Sinn macht“, sagte der 27-Jährige in seinem eigenen Podcast „Kannst du so nicht sagen“.

Wagner will rechtzeitig Klarheit

Wagner hatte sich kurz vor Weihnachten in der Partie gegen die Miami Heat das vordere Kreuzband gerissen. Operiert wurde der ältere der beiden Wagner-Brüder bislang noch nicht.

Ihm sei es wichtig, frühzeitig für Klarheit zu sorgen. „Ich glaube, man sollte sich befreien von jeglichem mentalen Druck, irgendein Datum hinzubekommen. Das muss alles sehr realistisch ablaufen“, sagte Wagner.

Bereits zweite verpasste EM

Für den gebürtigen Berliner ist es die zweite EM, die er wegen einer Verletzung verpasst. 2022 hatte er bei der Heim-Europameisterschaft in Köln und Berlin wegen einer Fußverletzung gefehlt. 2023 beim sensationellen WM-Titelgewinn in Manila war Wagner aber ebenso dabei wie im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris, wo Deutschland eine Medaille mit Platz vier knapp verpasste.