Weltranglisten-Erste Swiatek in Wimbledon locker weiter

Iga Swiatek steht in Wimbledon in der zweiten Runde.

London - Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon ohne große Mühe die zweite Runde erreicht. Die 22 Jahre alte Polin gewann in London gegen Zhu Lin aus China 6:1, 6:3.

Die French-Open-Siegerin verwandelte nach 80 Minuten ihren ersten Matchball. Die Partie auf Court 1 war wegen Regens kurz unterbrochen und wurde dann unter geschlossenem Dach fortgesetzt.

Swiatek hatte in der vergangenen Woche beim WTA-Turnier in Bad Homburg wegen Unwohlseins vor ihrem Halbfinale aufgeben müssen. Doch zum Auftakt von Wimbledon machte die Nummer eins der Tennis-Welt einen guten Eindruck und geriet zu keiner Zeit in Gefahr. „Zum Glück war es keine Lebensmittelvergiftung. Ich fühle mich gut“, sagte sie nach ihrem Sieg.