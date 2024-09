New York - Die topgesetzte Iga Swiatek hat bei den US Open souverän das Achtelfinale erreicht. Beim 6:4, 6:2 dominierte die 23 Jahre alte Polin ihre Gegnerin Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland vor allem im zweiten Satz. In der Runde der besten 16 trifft Swiatek nun auf die an Nummer 16 gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa.

„Ich muss mich mehr fokussieren und mehr in meiner Blase bleiben, weil es einfach lauter ist“, sagte die Weltranglistenerste nach ihrem ersten abendlichen Auftritt unter Flutlicht in diesem Jahr über die Umstellung im Vergleich zu Spielen am Tag. „Die Atmosphäre war großartig.“ Swiatek strebt in New York ihren sechsten Grand-Slam-Titel an, die US Open hat sie bislang 2022 gewonnen.