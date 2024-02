Das Wetter spielt den Organisatoren der Biathlon-WM in Tschechien nicht in die Karten. Die Bedingungen sind schwierig, eine Absage droht aber nicht.

Titelkämpfe in Nove Mesto

Das Biathlon-Training in Nove Mesto musste abgesagt werden.

Nove Mesto - Einen Tag vor der Eröffnung der Biathlon-WM im tschechischen Nove Mesto bleibt die Wettersituation die große Herausforderung für die Organisatoren, eine Absage droht aber nicht.

„Momentan ist nichts in Gefahr. Aber es wird herausfordern, immer wieder nachzuarbeiten. Die Schneemenge ist nicht das Problem, das Schneedepot ist voll“, sagte Daniel Böhm, der Sportdirektor des Weltverbandes IBU, der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem der teils heftige Wind sorgt für Probleme an den Strecken. Die Weltmeisterschaft startet am Mittwoch mit der Mixed-Staffel (17.20 Uhr/ARD und Eurosport).

Durch den heftigen Wind ging am Montag viel Schnee auf der Strecke verloren, wie Böhm berichtete. Deswegen musste das Training abgesagt werden, die Vysocina Arena und die Strecken wurden gesperrt, um die Pisten neu zu präparieren. „Man hätte von den Windbedingungen trainieren können. Aber es ging darum, alles bestmöglich für heute und für morgen instand zu setzen“, sagte der 37 Jahre alte Ex-Biathlet.

In der Region Mähren südwestlich der Hauptstadt Prag liegt kein Schnee. Es herrschen deutliche Plusgrade, zudem hatte es in den vergangenen Tagen auch immer mal wieder geregnet. Auch für die zweite Woche ist bisher kein Frost vorhergesagt. Auf den Strecken rund ums Stadion liegt auf einem weißen Band etwa ein Meter Kunstschnee. Im Depot sind gut 50 000 Kubikmeter Schnee.