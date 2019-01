Seine Enthüllungen erschütterten die Fußball-Welt, nun soll der der Verantwortliche der Plattform Football Leaks festgenommen worden sein.

Magdeburg l Ob die Anschuldigungen gegen Christiano Ronaldo wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung oder das Bekanntwerden einer geplanten Super League ausgewählter Top-Klubs in Europa: Die Plattform Football Leaks hat mit seinen Enthüllungen in der Fußball-Welt für großes Aufsehen gesorgt. Einzig "SPIEGEL"-Journalist Rafael Buschmann stand mit dem mysteriösen Mann, der für die Enthüllungen verantworltich sein soll, in Kontakt. Nun berichten portugiesische Medien sowie "BBC News", dass der Whistleblower von der Polizei in Ungarn festgenommen wurde.

Es soll sich um einen 30-jährigen Portugiesen handeln, der laut "Marca" Hacking-Techniken verwendet haben solll, um an die Daten zu gelangen.

Brisant: Die Tageszeitung aus Spanien berichtet zudem, dass der von Buschmann stets als "John" bezeichnete Mann nicht nur idealistische Gründe für Football leaks gehabt haben soll. So soll er vor den Enthüllungen zunächst die portugiesischen Fußball-Klubs Benfica, FC Porto und Sporting erpresst haben. Nachdem er mit diesem Versuch gescheitert war, veröffentlichte er die Daten bei Football Leaks.