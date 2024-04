Bremerhaven - Die Meister-Zigarre genoss Leo Pföderl sichtlich. „Es gibt kein schöneres Gefühl“, sagte der Nationalstürmer vom deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Der 30-Jährige hatte am zehnten Titel des Hauptstadt-Clubs einen großen Anteil. Mit drei Toren und acht Vorlagen in der Finalserie wurde er zum besten Spieler gekürt. „Am liebsten würde ich jetzt eine ganze Woche feiern“, sagte er. Der Meisterparty an der heimischen Arena am Ostbahnhof ist für den 1. Mai geplant.

Pföderl ist nach 2021 und 2022 bereits zum dritten Mal Meister mit den Eisbären geworden. Er war aber auch im schwachen vergangenen Jahr dabei, als die Eisbären sogar in Abstiegsgefahr gerieten und die Playoffs deutlich verpasst hatten. Knapp zwölf Monate später folgte nun die Krönung durch ein 2:0 im fünften Finalspiel bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. „Wir sind ein zusammengeschweißter Haufen“, sagte der Stürmer. „Wir sind in dieser Saison sehr, sehr zusammengewachsen.“

Noebels: „Nicht nervös geworden“

Trainer Serge Aubin hat früh gespürt, dass sich schnell wieder ein Titelaspirant gefunden hat. Statt wie üblich den Trainer nach einer enttäuschenden Runde auszutauschen, hielten die Eisbären am früheren Profi fest. „Es hat nicht lange gedauert und es hat sich gezeigt, dass das eine sehr spezielle Truppe ist“, erklärte der Kanadier. „Wie Brüder, wie in einer Familie mit unterschiedlichen Charakteren. Wir sind zurück und diesen Titel haben wir uns verdient.“

Auch Nationalverteidiger Jonas Müller sieht in den Lehren der vergangenen Spielzeit einen wichtigen Punkt für den Gewinn der zehnten Meisterschaft. „Wir wissen alle, dass das kein gutes Jahr von uns war“, erklärte der Berliner. „Wir wussten aber auch, dass wir wieder eine gute Mannschaft haben. Man hat es von Anfang gespürt, dass wir uns in dieser Saison zurückkämpfen können.“

Ein Spaziergang war es für die Berliner in keiner Playoff-Runde. Gleich im Viertelfinale wurden sie in Spiel eins mit 1:7 von den Adler Mannheim aus der eigenen Halle geschossen. Auch zum Final-Auftakt gab es ein 2:4 in Bremerhaven. Nach Finalspiel zwei zudem den Ausfall von Nationalspieler Marcel Noebels. „Wir sind aber nicht nervös geworden“, sagte Kapitän Kai Wissmann und betonte: „Das ist auch ein Teil der Qualität. Wir können einfach ruhig weiterspielen.“

Weltmeisterschaft in Tschechien steht an

Daran hat Trainer Aubin einen großen Anteil. „Wir haben richtig gut analysiert und aus solchen Spielen unsere Schlüsse gezogen“, sagte Pföderl. In den vergangenen drei Finalspielen gegen Bremerhaven kassierte Berlins überragender Keeper Jake Hildebrand lediglich zwei Treffer. „Aus meiner Erfahrung heraus gewinnt die Defensive den Titel“, sagte Wissmann. „Dazu haben wir immer die Qualität, selbst ein Tor zu schießen.“

Für den Abwehrspieler ist die Saison mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu Ende. Die WM in Tschechien steht an. Im Nationalmannschaft-Kader von Bundestrainer Harold Kreis ist das Berliner Defensiv-Duo mit Müller und dem Eisbären-Kapitän eigentlich gesetzt. „Ich weiß nicht, was der Plan ist“, sagte Wissmann. Müller ist dagegen etwas offensiver. „Ich will dabei sein“, sagte der Vizeweltmeister von 2023. „Jetzt will ich aber zunächst feiern und genießen. Das gehört doch zu einer Meisterschaft dazu. Danach konzentriere ich mich auf die WM“, sagte der 28-Jährige.