Der erste Sieg seit Juni. Max Verstappen nähert sich im Red Bull der alten Stärke an. Doch zum Hauptrennen in Austin kommt es ja erst noch. Es geht Schlag auf Schlag.

Austin - Max Verstappen hat seine ungewohnte Sieglos-Zeit in der Formel 1 beendet. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister feierte im Sprintrennen von Austin den ersten Erfolg seit seinem Grand-Prix-Gewinn am 23. Juni in Barcelona. Im WM-Kampf büßte er damit im Red Bull erstmals seit dem Großen Preis von Belgien keine Punkte gegen seinen Verfolger Lando Norris ein. „Es war nicht so schlecht. Das hat sich ein bisschen wie in alten Zeiten angefühlt. Wir sind endlich wieder ein richtiges Rennen gefahren.“

Stattdessen erhöhte er den Vorsprung auf den McLaren-Piloten um zwei Zähler auf 54 Punkte. Schon an diesem Sonntag (21.00 Uhr/Sky) beim Hauptrennen mit dem Großen Preis der USA kann sich das aber ändern. Die Startplätze dafür werden um die Mitternachtszeit in Deutschland ausgefahren.

Norris schaffte es im Sprint auf Platz drei, in der letzten Runde wurde er noch von Carlos Sainz im Ferrari überholt. „Ehrlich gesagt, bin ich ganz zufrieden“, sagte Norris, dessen Reifen völlig abgenutzt waren: „Uns hat etwas Pace gefehlt gegenüber Max und den Ferraris.“

Charles Leclerc wurde im zweiten Auto der Scuderia Vierter vor den beiden Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg schaffte es im Haas auf Platz acht und bekam dafür noch einen Punkt.

Der Red Bull wird wieder schneller

Es hatte sich schon im ersten und auch einzigen Freien Training angedeutet: Die Neuerungen und Veränderungen am RB 20 von Verstappen zahlen sich vorerst aus. Die Pole für das Sprintrennen war der erste Beleg. Auf den 19 Runden legte der 27 Jahre alte Niederländer den zweiten nach.

Als die roten Ampeln ausgingen, verteidigte Verstappen seinen Startplatz. Und das ist auf dem Circuit of the Americas nicht einfach. Es geht direkt bergauf, dann folgt ein Linksknick und es geht wieder bergab. Vorteilhaft vor allem für denjenigen auf Startposition zwei, in diesem Fall Russell.

Der Mercedes-Fahrer, den Verstappen in der Sprint-Qualifikation um 12 Tausendstelsekunden geschlagen hatte, war aber chancenlos. Verstappen zog umgehend nach innen und vor dem Briten im Mercedes in die erste Kurve. Dahinter kam aber sein WM-Rivale Norris äußerst gut weg.

Norris verbremst sich in letzter Runde

Sonst oft mit Startschwierigkeiten, machte der 24 Jahre McLaren-Pilot zwei Plätze gut und fuhr auf Rang zwei vor. Statt Verstappen attackieren zu können, musste sich Norris aber erstmal gegen Russell wehren, der dann aber Probleme mit den Reifen bekam und zurückfiel. An der Spitze fuhr Verstappen ziemlich souverän seinem vierten Sprintsieg im vierten Sprintrennen dieses Jahres entgegen, während sich Norris kurz vor Schluss einen Verbremser leistete und Sainz noch passieren lassen musste.