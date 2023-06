Nick Kyrgios ist nach seiner langen Verletzungspause noch nicht fit und hat immer noch Probleme mit seinem Knie. In Halle tritt der australische Tennisprofi nicht an. Was bedeutet das für Wimbledon?

Halle/Westfalen - Wenige Tage nach seinem Comeback auf der Tennis-Tour hat Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios den nächsten Rückschlag erlitten. Der 28 Jahre alte Australier sagte kurzfristig seine Turnier-Teilnahme im westfälischen Halle ab, wie die Profiorganisation ATP mitteilte.

Er leide noch immer an den Nachwirkungen seiner Knieverletzung, wegen der er monatelang pausieren musste, teilten die Veranstalter mit. „Ich habe hier in Halle in den letzten Tagen alles probiert, aber dann musste ich doch die Entscheidung treffen, meinen Start abzusagen“, wurde Kyrgios in einer Mitteilung der Organisatoren zitiert: „Ich will, wenn ich spiele, eine Leistung bringen wie im vergangenen Jahr hier, als ich im Halbfinale stand. Aber das war einfach nicht möglich.“

Kyrgios hatte nach einer Knie-Operation in der vergangenen Woche in Stuttgart sein erstes Match in diesem Jahr bestritten, aber gleich in der ersten Runde verloren. Anschließend bat er seine Fans um Geduld.

Welche Auswirkungen seine Halle-Absage für Wimbledon hat, ist offen. Bei dem Grand-Slam-Turnier, das vom 3. bis 16. Juli ausgetragen wird, hatte Kyrgios im vergangenen Jahr erst im Endspiel gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Gewinner Novak Djokovic verloren. Beim Rasenturnier in Halle rückte der russische Profi Aslan Karazew für ihn ins Feld.