Marathonläufer Amanal Petros schreibt nach dem Silber-Coup bei den Weltmeisterschaften in Tokio seine Erfolgsgeschichte weiter. Beim Marathon in Valencia verbessert er den deutschen Rekord.

Amanal Petros (r) nahm Samuel Fitwi (l) den deutschen Marathon-Rekord wieder ab.

Valencia - Vizeweltmeister Amanal Petros hat beim Valencia-Marathon den deutschen Rekord pulverisiert und mit einer beeindruckenden Aufholjagd einen starken zweiten Platz belegt. Nicht einmal drei Monate nach seinem Sensationssilber bei den Titelkämpfen in Tokio lief er in Spanien 2:04:03 Stunden.

Petros verbesserte damit die bisherige Bestmarke seines Landsmannes Samuel Fitwi um 53 Sekunden. Schneller war bei dem hochklassig besetzten Marathon im Osten Spaniens nur der Kenianer John Korir mit einer Zeit von 2:02:25 Stunden.

Petros holte sich damit den deutschen Rekord zurück, nachdem Fitwi vor etwa einem Jahr ebenfalls in Valencia über die prestigeträchtige Distanz von 42,195 Kilometern zwei Sekunden schneller gewesen war als die alte persönliche Bestmarke von Petros.

Petros zieht nach 25 Kilometern an, Pfeifer übergibt sich

Bei optimalen Bedingungen und auf der superschnellen Strecke in Valencia ging Petros verhalten an. Lange hielt sich der 30-Jährige im Verfolgerfeld auf, ehe er nach etwa 25 Kilometern die Aufholjagd startete. Petros überholte auf der zweiten Streckenhälfte alle seine Kontrahenten. Einzig Korir hielt sich vor dem Deutschen.

Eine persönliche Bestzeit lief auch Hendrik Pfeiffer, der sich im Ziel übergeben musste. Pfeifer wurde mit 2:06:46 Stunden Elfter, Fitwi (2:07:01 Stunden) belegte als drittbester Deutscher den zwölften Platz.