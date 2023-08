Aachen - Die Entscheidung über eine erneute Pferdesport-Weltmeisterschaft in Aachen soll im November fallen. Nach Angaben des Weltverbandes FEI erfolgt die Bekanntgabe bei der Generalversammlung vom 18. bis 21. November in Mexiko-Stadt. Welche Kandidaten es für die verschiedenen Weltmeisterschaften 2026 neben Aachen gibt, werde vorher veröffentlicht.

Die Macher des CHIO haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur für fünf Disziplinen beworben. Neben den olympischen Sportarten Dressur, Springen und Vielseitigkeit sind in Aachen auch Wettbewerbe im Voltigieren und in der Para-Dressur geplant. Zuletzt gab es in Aachen 2006 Weltmeisterschaften in sieben Pferdesport-Disziplinen.

Das Konzept der Weltreiterspiele mit allen Pferdesportarten an einem Ort gibt es nicht mehr. Mehrere der acht Veranstalter seit 1990 hatten damit - im Gegensatz zu Aachen - große finanzielle Probleme. Seit dem organisatorischen Desaster 2018 im US-amerikanischen Tryon und den wirtschaftlichen Schwierigkeiten werden die Weltmeisterschaften nicht mehr komplett an einen Veranstalter vergeben. Zuletzt gab es Dressur- und Spring-Weltmeisterschaften vor einem Jahr in Dänemark, die Vielseitigkeitswettkämpfe fanden in Italien statt.