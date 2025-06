Neu Olvenstedt (ugö) l Nach dem Ende der Hinrunde in der Mitteldeutschen Handballliga der Frauen war man in Magdeburg-Olvenstedt gespannt darauf, wie sich die junge Mannschaft des BSV 93 bis zum Start in die Rückrunde entwickeln würde. Nach dem 38:25 (20:13) zum Jahresauftakt über den BSV Sachsen Zwickau II muss man ein positives Fazit ziehen.

Von Beginn an standen die Gastgeberinnen aggressiv und beweglich in der Abwehr, fingen damit die Bälle ab. Schnell stand es 4:0 (4.), ehe Zwickau seinen ersten Treffer erzielen konnte. Besonders die zweite Welle wurde immer wieder zum Torerfolg genutzt.

Doch in der Defensive wurde nach zehn Minuten nicht mehr so beweglich agiert. Somit konnte der Abstand nicht vergrößert werden. Nach zwei Fehlwürfen waren die Gäste gar auf 10:8 (18.) heran. Aber die Antwort folgte mit vier Treffern in Folge. Aber erst nach der Auszeit sieben Minuten vor dem Halbzeitpfiff kam die gewünschte Sicherheit zurück, so dass man zur Pause klar führte (20:13).

Zum Beginn der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild wie zu Beginn des Spieles. Die Abwehr arbeitete gut und die Konter saßen. Aus nicht erklärbarem Grund trafen die Elbestädterinnen zwischen der 32. und 39. Minute das Gästetor nicht mehr. Allerdings konnten die BSV-Spielerinnen aus Sachsen kein Kapital daraus schlagen.

Nach dieser Schwächeperiode zogen die Gastgeberinnen aber wieder an, erhöhten den Abstand bis auf 14 Tore (34:20, 50.). In den letzten zehn Minuten bekamen die Ergänzungsspielerinnen ihre Chance. Der Vorsprung konnte fast gehalten werden. Mit etwas mehr Konzentration beim Abschluss war sogar mehr drin. Aus einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung stach Juliane Krüger mit elf Toren noch hervor.

BSV 93: Sichmund, Kuhnert - Lachmund 5, Thomas 2, Witte, Kluba 4, Gey 3, Fritz, Weißenborn 3, Göbel 2, Krüger 11/2, Richter 4/2, Nehring 2, Pilgrim 2.