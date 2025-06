Ziegler-Team kämpft ums Überleben

Handball l Magdeburg (vs) Der BSV 93 kassierte zum Saisonbeginn der Mitteldeutschen Oberliga der Frauen bei der Reserve des Thüringer HC eine deutliche 8:31 (4:17)-Niederlage. Vanessa Sichmund im Tor konnte dabei durch eine tolle Leistung als einzige Spielerin auf Seiten der Elbestädterinnen überzeugen.

"Notwendige Umstrukturierung" und "Kampf um Klassenerhalt", das sind wohl die entscheidenden Vokabeln, welche die BSV-Damen in dieser Saison begleiten werden. Mit Kathrin Kluba, Jana Fritz (beide verletzt), Nicole Richter (Schwangerschaft), Juliane Krüger, Anne Lachmund und Jennifer Gödecke (beruflich) stehen insgesamt sechs Spielerinnen nicht mehr oder noch nicht wieder zur Verfügung.

Als Neuzugänge konnten Vivien Garz (HSC 2000), Marie Hermes (eigene Jugend) und Petra Meyer (reaktiviert) begrüßt werden. Darüber hinaus sollen weitere junge Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs integriert werden. So bekamen in Bad Langensalza Carlotta Schmidt, Susanne Schwarze und Kim Stang erste Einsatz- und Lehrzeiten.

Nur in den jeweils ersten zehn Minuten beider Halbzeiten konnten die Spitfires mithalten. So hieß es zunächst 4:3, danach begann ein wahres Fehlerfeuerwerk. 13 Fehlwürfe und 11 Fehler allein in der ersten Spielhälfte luden die Bundesligareserve des THC zu schnellen Toren ein. Zwischen der 30. und 40. Minute erzielte der BSV ein 2:2, dann kam es für das Team von Jens Ziegler aber wieder knüppeldick.

BSV 93: Sichmund - Hermes 2, Garz 3, Friedrich, Gey, Stang,Weißenborn, Göbel 2/2, Schmidt, Schwarze, Pilgrim 1.