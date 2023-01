Zu starker Wind: Wettkampf der Kombiniererinnen abgesagt

Die Dauersiegerin in der Nordischen Kombination: Gyda Westvold Hansen aus Norwegen.

Otepää - Der Wettkampf der Nordischen Kombiniererinnen im estnischen Otepää ist am Samstag wetterbedingt abgesagt worden. Den Lauf über fünf Kilometer hatten Norwegens Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen und ihre Kolleginnen noch absolvieren können.

Das am Nachmittag angesetzte Skispringen musste windbedingt abgesagt werden. In der Gundersen-Methode, in der erst gesprungen und dann gelaufen wird, kann dann ein zuvor absolvierter Sprung herangezogen werden. Das funktioniert beim Massenstart, der für diesen Samstag eingeplant war, nicht, wie eine Sprecherin der Fis auf Anfrage sagte. Der Wettkampf gilt deshalb als abgesagt.