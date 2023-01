Zu viele Fehler für Herrmann-Wick - Preuß chancenlos

Der Auftakt in die WM-Generalprobe verläuft für Deutschlands Biathletinnen durchwachsen. Denise Herrmann-Wick patzt am Schießstand - und Franziska Preuß hat bis zur WM noch viel Arbeit vor sich.

Antholz - Denise Herrmann-Wick musste im Ziel ganz tief durchatmen. Zwei Fehler im Liegendschießen verdarben der Biathlon-Olympiasiegerin im italienischen Antholz die WM-Generalprobe im Sprint und verhinderten, dass sie mit einem weiteren Podestplatz mehr Selbstvertrauen für den Saison-Höhepunkt in Oberhof sammeln konnte.

Drei Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft in Thüringen war die Sächsin als Sechste trotz ihrer Strafrunden aber einmal mehr die beste Deutsche, während Franziska Preuß bei ihrer Weltcup-Rückkehr nach einer mehrwöchigen Zwangspause in der Loipe nicht mithalten konnte. Mit großem Rückstand belegte sie Rang 38.

Noch nicht in Topform

„Es war schon sehr, sehr hart. Aber ich bin einigermaßen durchgekommen“, sagte Preuß, die nach einem Infekt seit Mitte Dezember keinen Wettkampf mehr bestreiten konnte, im ZDF und ergänzte: „Ich habe vom ersten Meter gemerkt, dass es langsam ist. Ich habe gewusst, ich muss ruhig angehen, sonst zieht es mir richtig den Stecker.“

Zwar schoss die 28 Jahre alte Preuß lediglich einen Fehler, allerdings lag die Bayerin 1:40,7 Minuten hinter der fehlerfreien italienischen Siegerin Dorothea Wierer. Nach 7,5 Kilometern schaffte es die Französin Chloe Chevalier auf Rang zwei, Dritte wurde die Schwedin Elvira Öberg, die ebenfalls nicht in die Strafrunde musste. Dank ihres mit Abstand stärksten Saisonrennens wurde Janina Hettich-Walz ohne Schießfehler starke Siebte und erfüllte so überraschend klar noch die verbandsinterne Norm für die WM vom 8. bis 19. Februar am Rennsteig. „Das ist definitiv ein wichtiger Meilenstein“, sagte Hettich-Walz nach einer bislang äußerst schwierigen Saison erleichtert: „Mal schauen, wie es jetzt weitergeht.“

Fehler verhindern besseres Ergebnis

Herrmann-Wick verdarb sich ein besseres Ergebnis schon im Liegendschießen. Zwei Fehler leistete sich die ehemalige Langläuferin nach zunächst drei Treffern, zuvor war sie die bis dahin Schnellste in der Loipe gewesen. „Liegend die zwei Fehler haben mich gleich geärgert“, sagte die ehemalige Weltmeisterin, die aber zumindest wieder fit war. Am vergangenen Sonntag hatte sie kurzfristig auf einen Start im Massenstart in Ruhpolding verzichten müssen. „Ich hatte am Sonntagfrüh ein bisschen Bedenken, dass ich krank werde. Ich war ein bisschen unsicher“, sagte Herrmann-Wick, die nach dem Sprint aber nicht mehr zweifelte: „Mir ging es richtig gut in der Loipe, das stimmt mich freudig.“

Den bislang einzigen deutschen Saisonsieg hatte Herrmann-Wick im Sprint von Hochfilzen im Dezember geschafft. Dazu reichte es auf 1600 Metern Höhe nicht - und vor allem für Preuß sind solche Ziele im Moment sehr weit entfernt. Die ehemalige Staffel-Weltmeisterin hatte zuletzt die Rennen in Slowenien sowie ihr Heimspiel in Ruhpolding verpasst.

Gute Ausgangspositionen für kommendes Rennen

Preuß musste insgesamt fast zwei Wochen mit dem Training aussetzen, arbeitete seit der vergangenen Woche aber schon wieder individuell an ihrer Form. Ziel für sie bleibt die Teilnahme an der Weltmeisterschaft am Rennsteig. Sollte sie die kommenden Wochen ohne Probleme durchkommen und ihre Form wie geplant aufbauen, dann könne sie bei der WM „etwas bewirken“, sagte Cheftrainer Kristian Mehringer.

Vor allem Herrmann-Wick und Hettich-Walz verschafften sich auf den Olympia-Strecken von 2026 in Antholz eine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am Samstag (13.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Saison-Debütantin Hanna Kebinger (ein Schießfehler) schaffte es im Sprint auf Rang 19, Sophia Schneider (2) kam als 21. ins Ziel und Vanessa Voigt (2) belegte Platz 29.