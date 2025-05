Neapel - Der nächste America's Cup wird zu einer Premiere. Zum ersten Mal fällt die Entscheidung bei der ältesten Segelregatta in Italien. Die 38. Auflage im Frühjahr und Sommer 2027 wird vor Neapel ausgetragen, wie die italienische Regierung gemeinsam mit den Cup-Verteidigern vom Emirates Team New Zealand und der Royal New Zealand Yacht Squadron bekanntgaben.

„Die Entscheidung für Italien ist eine, die uns stolz macht, denn sie ist eine Anerkennung der Identität unserer Nation. Ohne das Meer wären wir tatsächlich nicht das, was wir sind“, schrieb Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei X, vormals Twitter.

Neapel war 2012 und 2013 Austragungsort für Vorregatten zum America's Cup. Im stark segelaffinen Italien, für das Patrizio Bertelli und sein Team Luna Rossa Prada Pirelli den Cup seit der Jahrtausendwende jagen, kamen schon damals jeweils rund eine Million Menschen, um die Rennen vor der Küste Neapels zu sehen.

Die 37. Cup-Duell hatte 2024 in Barcelona Neuseeland gegen Team Ineos Britannia gewonnen. Mit dem Cup-Sieg verbunden ist das Recht zur Ausrichtung der nächsten Auflage. Weil es daheim in Neuseeland an Geld fehlt, fiel die Wahl erneut auf Europa. Der 1851 erstmals vor der britischen Isle of Wight ausgetragene America's Cup gilt als älteste aktive internationale Sportveranstaltung.