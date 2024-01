Melbourne - Alexander Zverev hat vor dem Beginn der Australian Open abermals Kritik an der langen Tennis-Saison geäußert.

Er glaube nicht, dass das der richtige Weg sei, bekräftigte der 26-Jährige in der deutschen Ausgabe des „Playboy“. „Unser Jahr ist so lang wie in keinem anderen Profi-Sport. Wir spielen durchgehend von Anfang Januar bis Mitte November, haben gar keine Off-Season, keine Zeit, uns physisch vorzubereiten“, sagte die deutsche Nummer eins: „Während der Saison eine Trainingsphase finden? Schwierig. Da gehen wir als ATP-Tour in die falsche Richtung.“

Der traditionsreiche Davis Cup lief sogar bis Ende November. An diesem Sonntag beginnen in der neuen Tennis-Saison die Australian Open in Melbourne als erster sportlicher Höhepunkt. Zverev trifft in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Melbourne in einem deutschen Duell auf Dominik Koepfer.