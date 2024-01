Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz - der Halbfinal-Kracher findet in Melbourne am späten Abend statt. Für die deutschen Tennis-Fans ist das eine gute Nachricht.

Zverev gegen Alcaraz in Melbourne am späten Abend

Melbourne - Alexander Zverev bestreitet sein Viertelfinale bei den Australian Open gegen den spanischen Weltranglisten-Zweiten Carlos Alcaraz an diesem Mittwoch am späten Abend (Ortszeit). Die mit Spannung erwartetet Partie wurde als zweites Spiel der populären Night Session in der Rod Laver Arena angesetzt, die um 9.00 Uhr deutscher Zeit beginnt (Eurosport).

Zuvor treffen die Chinesin Zheng Qinwen und die Russin Anna Kalinskaja aufeinander. Für die deutschen Tennis-Fans sind das gute Nachrichten, müssen sie doch nicht mitten in der Nacht aufstehen, um die Partie zu verfolgen.