Rio de Janeiro - Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev steht beim Sandplatz-Turnier in Rio de Janeiro im Viertelfinale. Der Weltranglistenzweite aus Hamburg musste beim 7:6 (7:1), 7:6 (8:6) gegen den Kasachen Alexander Schewtschenko in der extremen Hitze von Rio allerdings erneut einen Kraftakt vollbringen. Während es für den topgesetzten Zverev das sechste Viertelfinale auf seinem Lieblingsbelag in Folge ist, steht sein kommender Gegner Francisco Comesana zum ersten Mal unter den besten Acht.

„Unter den Bedingungen hier, war es ein gutes Match. Definitiv eine Verbesserung zu gestern“, sagte Zverev nach dem fast zweieinhalbstündigen Kampf bei annähernd 30 Grad Celsius: „Da muss man schon an sein körperliches Limit gehen.“

Ein undankbares Spiel für Zverev

Wie schon beim mühevollen Auftakt gegen Bu Yunchaokete (7:6, 6:4) begann Zverev auch gegen Schewtschenko stark. Nach einem umkämpften ersten Aufschlagspiel des Kasachen, an dessen Ende direkt das erste Break gelang, brachte Zverev sein eigenes Service zu null durch. Allerdings schlichen sich in der Folge immer wieder Fehler beim Hamburger ein, auch wenn der erste Aufschlag etwas häufiger saß als am Vortag.

So entwickelte sich ein undankbares Spiel für Zverev, der sich eine Unmenge an Break-Möglichkeiten erspielte, davon jedoch gerade einmal ein Viertel in Spielgewinne ummünzen konnte (3/12). Dazu nutzte sein Gegenüber jeden Fehler des Deutschen gnadenlos aus - und so stand Zverev bei 3:5 plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Doch der Hamburger steckte nicht auf und sicherte sich mit einem dominanten Tiebreak den Satzgewinn.

Vier Punkte in Folge für den Sieg

Auch im zweiten Durchgang sah es beim 4:1 zunächst gut aus für das deutsche Aushängeschild, wieder setzte es jedoch das Re-Break. Zverev berichtete später, zu diesem Zeitpunkt „Probleme mit dem Atmen“ gehabt zu haben. Als es dann im Tiebreak bereits Satzbälle für Schewtschenko gab, stürmte Zverev aber doch noch mit vier Punkten in Folge zum glatten Sieg.

Im Viertelfinale in der Nacht auf Freitag gegen Comesana soll daher nun möglichst ein souveränerer Auftritt her. Der Argentinier, Nummer 86 der ATP-Rangliste, hatte sich in einem Marathon-Match mit drei Tiebreaks gegen den an Nummer sechs gesetzten Chilenen Nicolas Jarry durchgesetzt.