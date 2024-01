Melbourne - Alexander Zverev bestreitet sein Drittrundenspiel bei den Australian Open gegen den Amerikaner Alex Michelsen am Samstag in der Night Session. Die Veranstalter setzten die Begegnung etwas überraschend als zweite Partie nach 9.00 Uhr (MEZ/Eurosport) in der Rod-Laver-Arena an.

Für die deutschen Tennisfans ist das eine gute Nachricht, müssen sie doch nicht mitten in der Nacht aufstehen, um den Olympiasieger spielen zu sehen. Zuvor spielen im größten Stadion im Melbourne Park die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und die Tschechin Linda Noskova gegeneinander.

„Ich weiß, dass ich mich weiter steigern muss“, sagte Zverev, der am Freitag eine rund zweistündige Trainingseinheit im Melbourne Park absolvierte. Am Donnerstag hatte er sich gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein nur mit sehr viel Mühe nach 4:30 Stunden in fünf Sätzen durchgesetzt.

Danach hatte Zverev eingeräumt, seinen Gegner nicht gekannt zu haben. Auch über den 19 Jahre alten Michelsen aus den USA weiß die deutsche Nummer eins bislang nicht viel. „Ich habe im vergangenen Jahr ein paar Matches von ihm bei den Next Gen Finals gesehen, da war er aber nicht so erfolgreich“, sagte Zverev über die Nummer 91 der Welt.

In seinem Team ist nicht sein Vater Alexander Senior als Haupttrainer für die Vorbereitung der Spiele zuständig. „Ich schaue mir selbst ein paar Videos an. Taktik macht ein bisschen mein Bruder Mischa, das meiste aber Michail Ledowskich, mein zweiter Trainer“, berichtete der Weltranglisten-Sechste.