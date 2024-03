Alexander Zverev spielt „solide“ und gewinnt sein Auftaktmatch gegen den Australier Christopher O'Connell. In der nächsten Runde trifft er auf einen Deutschen oder einen Niederländer.

Zverev in Runde drei von Indian Wells

Indian Wells - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Masters in Indian Wells die dritte Runde erreicht. Der 26 Jahre alte Hamburger gewann sein Auftaktmatch gegen Christopher O'Connell aus Australien 6:4, 6:4. In der ersten Runde hatte der an Nummer sechs gesetzte Zverev ein Freilos. Als nächstes trifft er bei dem mit 12,4 Millionen US-Dollar (ca. 11,4 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier auf Yannick Hanfmann aus Weinberg oder den Niederländer Tallon Griekspoor.

„Ich finde, dass das Match solide war. Es war nicht das allerhöchste Level von mir, aber ich kann zufrieden sein. Es wird jetzt natürlich schwieriger“, sagte Zverev.