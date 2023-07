Båstad - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim Sandplatz-Turnier im schwedischen Båstad im Eiltempo ins Viertelfinale eingezogen.

Der 26-Jährige setzte sich problemlos 6:1, 6:0 gegen den Brasilianer Thiago Monteiro durch, nachdem er zum Auftakt am Dienstag mit 6:4, 3:6, 7:5 gegen den Slowaken Alex Molčan die Oberhand behalten hatte.

„Heute war es ein exzellentes Match von mir, auf deutlich höherem Niveau als vor zwei Tagen. Ich bin happy, im Viertelfinale zu stehen“, sagte Zverev. Der Hamburger verwandelte gleich seinen ersten Matchball nach nur einer Stunde Spielzeit.

Dass er im Vergleich zum harten Kampf über 2:25 Stunden gegen Molčan diesmal nur so kurz auf dem Court stand, kommentierte Zverev so: „Ich schaue mal zu meinem Fitnesstrainer, wir werden jetzt zehn Kilometer am Strand laufen. Es ist ja noch so früh, bis zum Abend haben wir nichts zu tun, die Nachtclubs öffnen erst um 23.00 Uhr, was soll ich also bis dahin tun.“

Nächste Runde gegen Rubljow oder Kotow

In Båstad trifft er im Kampf um den Einzug ins Halbfinale nun auf den Sieger des Duells zwischen den beiden Russen Andrej Rubljow und Pawel Kotow. Das Turnier in Skandinavien ist mit 562.815 Euro dotiert, Zverev ist an Position fünf gesetzt. Zverev war zuletzt beim Rasen-Klassiker in Wimbledon in der dritten Runde gegen den Italiener Matteo Berrettini ausgeschieden.