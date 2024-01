Zverev kämpft sich in Melbourne in Runde drei

Melbourne - Alexander Zverev hat bei den Australian Open ein frühes Aus nur mit ganz viel Mühe abwenden können. Der Tennis-Olympiasieger gewann in Melbourne gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein mit 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:7) und zog beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison damit in die dritte Runde ein.

Im Kampf um den Achtelfinal-Einzug bekommt es Zverev am Samstag mit Alex Michelsen aus den USA zu tun. Gegen Klein verwandelte der 26-Jährige nach 4:30 Stunden seinen ersten Matchball.

Unkonzentriert und energielos

In Jan-Lennard Struff und Tatjana Maria haben noch zwei weitere deutsche Tennisprofis die Chance, in die dritte Runde einzuziehen. Struff trifft in seinem Zweitrundenspiel auf den Serben Miomir Kecmanovic. Maria, die einzig noch verbliebene deutsche Spielerin, spielt gegen die an Nummer 26 gesetzte Italienerin Jasmine Paolini.

Zverev wirkte bei seinem zweiten Auftritt im Melbourne Park in diesem Jahr lange Zeit unkonzentriert und energielos. Erst als er im vierten Satz kurz vor dem Aus stand, kämpfte er sich gegen die Nummer 163 der Welt zurück in die Partie und verhinderte eine weitere Grand-Slam-Enttäuschung.