Zverev klettert in Weltrangliste - Djokovic an der Spitze

Paris - Alexander Zverev hat durch seine erneute Halbfinalteilnahme bei den French Open den Platz als bester deutscher Profi in der Tennis-Weltrangliste verteidigt. Der 26 Jahre alte Olympiasieger kletterte um vier Plätze auf Position 23 und bleibt damit vor Jan-Lennard Struff.

Der 33-Jährige schob sich trotz seines Erstrunden-Aus beim Sandplatzklassiker in Paris ebenfalls um vier Ränge nach oben. Er ist als 24. so gut wie nie zuvor in seiner Karriere. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Rangliste hervor.

Die Spitzenposition eroberte Novak Djokovic durch seinen 23. Grand-Slam-Titel zurück. Der 36 Jahre alte Serbe zog am Spanier Carlos Alcaraz vorbei, den er im Halbfinale der French Open bezwungen hatte. Es ist seine 388. Woche als Spitzenreiter, er baut damit den Rekord im Herrentennis aus.

Bei den Damen bleibt French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen an der Spitze. Beste Deutsche ist Tatjana Maria an Position 66. Jule Niemeier stürzte nach dem Erstrunden-Aus aus den Top 100 und ist nur noch Nummer 118.