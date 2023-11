Turin - Trotz des verpassten Halbfinal-Einzugs bei den ATP-Finals in Turin hat Alexander Zverev ein zufriedenes Fazit seines Comeback-Jahres gezogen. „Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich nicht weiter bin“, sagte Zverev nach dem bedeutungslosen 6:4, 6:4 gegen den Russen Andrej Rubljow im letzten Gruppenspiel.

„Aber man muss ja auch das Große und Ganze sehen. Nach so einer Verletzung zurück in den Top 8 zu sein, hier bei den ATP-Finals zu sein, ist ein Erfolg an sich. Da bin ich glücklich drüber“, sagte der deutsche Tennisprofi, der das Jahr auf Platz sieben abschließen wird.

„Olympia eine Riesenmotivation“

Zverev hatte 2022 wegen einer schweren Fußverletzung mehr als ein halbes Jahr lang pausieren müssen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten steigerte sich der gebürtige Hamburger immer mehr. „Je länger die Saison gedauert hat, desto besser habe ich angefangen Tennis zu spielen. Das ist für mich auch etwas, wo ich gesehen habe, es wird besser und besser und besser“, sagte Zverev. „Ich bin motiviert, was das nächste Jahr bringt.“

Neben den vier Grand-Slam-Turnieren stehen 2024 vor allem auch die Olympischen Spiele in Paris im Fokus. „Für mich ist Olympia eine Riesenmotivation“, sagte Zverev, der 2021 in Tokio Gold gewonnen hatte. „Ich liebe es, für Deutschland zu spielen. Für mich ist es einfach eine große Ehre da zu sein, im Dorf zu sein“, sagte Zverev, der sich selbst auch als Fahnenträger ins Gespräch gebracht hatte. „Das ist für mich auch ein Riesenthema, wie für jeden Sportler“, sagte Zverev, der in der kommenden Woche aber erst einmal in den Urlaub auf die Malediven fliegen wird.