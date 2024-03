Zwei späte Treffer: Eisbären Berlin gewinnen in Mannheim

Mannheim - Den Adler Mannheim droht im Duell mit den Eisbären Berlin das frühe Aus im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga. Durch die knappe 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)-Niederlage vor heimischer Kulisse liegen die Mannheimer in der Best-of-Seven-Serie mit 1:3 zurück. Nur das erste Spiel hatte das Team von Trainer Dallas Eakins mit 7:1 für sich entschieden.

Vor 13.600 Zuschauern erzielte der deutsche Nationalspieler Marcel Noebels in der 17. Minute die Führung. Zwar erspielten sich die Mannheimer immer wieder gute Möglichkeiten. Sie mussten sich aber bis zur 52. Minute gedulden, ehe Jordan Szwarz Eisbären-Schlussmann Jake Hildebrand überwinden konnte. In Überzahl brachte Tobias Eder die Gäste wieder in Führung (58.) und nur eine Minute später machte Manuel Wiederer alles klar. Beim Schlusspunkt hatten die Adler den Torhüter vom Eis genommen.

Das fünfte Spiel steht am kommenden Dienstag in Berlin an. Mit einem Sieg könnte der Club aus der Hauptstadt ins Halbfinale einziehen und das frühzeitige Saisonende der Adler besiegeln.