Albuquerque - US-Leichtathletik-Star Grant Holloway hat seinen eigenen Hallen-Weltrekord über 60 Meter Hürden verbessert. Der 26-Jährige lief bei den US-Meisterschaften in Albuquerque 7,27 Sekunden und blieb damit zwei Hundertstelsekunden unter der Marke, die er im Februar 2021 in Madrid aufgestellt hatte. Ein Jahr später hatte der dreimalige Freiluft-Weltmeister über 110 Meter Hürden den Rekord bei der Hallen-WM in Belgrad eingestellt.

Meister wurde Holloway diesmal allerdings nicht, nach seinem fulminanten Rennen im Vorlauf verzichtete er auf einen Start im Finale. Auf dem Weg zur diesjährigen Hallen-WM in zwei Wochen in Glasgow startet er am kommenden Freitag beim Istaf Indoor in Berlin. In der Halle ist Holloway seit nunmehr zehn Jahren ungeschlagen.

Auch bei den Frauen gab es einen Weltrekord über 60 Meter Hürden. Tia Jones egalisierte im Vorlauf in 7,67 Sekunden die erst am vorigen Wochenende in New York aufgestellte Bestmarke von Devynne Charlton von den Bahamas. Im Finale holte Jones in 7,68 Sekunden dann auch den US-Titel.