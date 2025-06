Zweifach-Sieg für Wunram

Schwimmen l Magdeburg (ube) Mit einer Zweifach-Ehrung zeichnete sich die Schwimmerin vom SC Magdeburg Finnia Wunram bei den diesjährigen Freiwasser-Schwimm-Meisterschaften in Duisburg aus. Nach ihrem Start-Ziel-Sieg über 5 000 m Freistil erhielt sie die Berufung für die Weltmeisterschaften am Monatsende in Barcelona und die Nominierungsurkunde für die JugendEuropameisterschaften in der Türkei (Kocaeli) von den Offiziellen des Schwimmverbandes.

Zu dieser Leistung trieb sie auch ihre Klubkameradin Paula Beyer (Jg 95), die Silber holte. Ihrem Erfolgsregister fügte Wunram noch den Sieg über 10 000 m hinzu. "Diesen Erfolg hatte ich nicht in meiner Erwartungshaltung, zumal ja mit Lena-Sophie Bermel und Marcus Herwig zwei weitere Athleten aus meiner Trainingsgruppe bei den JEM starten dürfen", erklärte SCM-Trainer Bernd Berkhahn.

Für den SCM-Schwimmer Marcus Herwig war die Teilnahme an der Freiwasser-Schwimm-Meisterschaft eine Premiere. Er nutzte seinen Start als Jugendlicher über 5 000 m (Jg 96) und siegte in 57:26,11 Minuten. Finnia Wunram holte sich noch Gold in der AK 95 über die 10 km. Lena-Sophie Bermel (Jg 96) gelang die JEM-Qualifikation durch ihren zweiten Platz über 2 500 m und Platz drei über 10 000 m Freistil. Die absolut Jüngste im Magdeburger Team, Jana Barrasch (Jg 98), errang über 2 500 Meter einen vierten Platz.