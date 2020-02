Zum fünften Mal wurden die Damen vom Club an der Alster deutscher Meister im Hallenhockey. Foto: Britta Pedersen/dpa Britta Pedersen

Stuttgart (dpa) - Die Damen vom Club an der Alster sind zum fünften Mal deutscher Meister im Hallenhockey. Der Nordchampion gewann das Finale in Stuttgart gegen den Titelverteidiger Düsseldorfer HC mit 4:3 (1:2).

Die Hamburgerinnen drehten dabei einen 0:2-Rückstand durch zwei Treffer von Emily Wolbers (32./41. Minute) sowie Tore von Emily Kerner (27.) und Marie Jeltsch (37.) in eine 4:2-Führung. Greta Gerke (6.) und Luisa Steindor (10.) hatten zuvor für den Westmeister getroffen, der in der Schlussphase durch Gerke (53.) auf 3:4 verkürzte. Beide Teams standen sich bereits im dritten Jahr in Serie im Endspiel gegenüber.

