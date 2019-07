Gwangju (dpa) - Angelina Köhler hat die Rennen im WM-Becken für die deutsche Schwimm-Mannschaft eröffnet. Die 18-Jährige aus Hannover schlug bei ihrem Weltmeisterschafts-Debüt in den Vorläufen über 100 Meter Schmetterling nach 57,92 Sekunden an.

Damit qualifizierte sie sich als Elfte für das Halbfinale. Mit ihrer Zeit blieb sie in Gwangju sieben Hundertstelsekunden hinter ihrer persönlichen Bestmarke zurück. Vorlaufschnellste in Südkorea war erwartungsgemäß die schwedische Weltrekordhalterin Sarah Sjöström in 56,45 Sekunden.

Die deutschen Freistil-Staffeln über 4 x 100 Meter haben die Olympia-Tickets gesichert. Sowohl die Männer als auch die Frauen erreichten den notwendigen Platz in den Top 12. Annika Bruhn, Reva Foos, Julia Mrozinski und Jessica Steiger schlugen nach 3:38,55 Minuten an und wurden Achte. Damit qualifizierten sie sich auch für das spätere Finale. "Olympia-Quali in der Tasche: erstmal Daumen hoch", sagte Foos. Steiger kommentierte das Ergebnis so: "Wir sind einfach super happy. Es ist einfach geil."

Bei den Männer lagen Damian Wierling, Marius Kusch, Josha Salchow und Christoph Fildebrandt drei Plätze weiter hinten. Sie schwammen 3:14,58 Minuten. Das reichte für Tokio 2020, im Endlauf sind die Deutschen nicht dabei.

Bis zum 28. Juli wird bei der Schwimm-WM um Medaillen im Becken gekämpft. Insgesamt 28 deutsche Schwimmer gehen dabei an den Start.

