Hannover (dpa) - Die Berlin Volleys haben erstmals den Volleyball-Supercup gewonnen. Der Hauptstadtclub setzte sich in diesem seit 2016 stattfindenden Wettbewerb zwischen deutschem Meister und Pokalsieger gegen den VfB Friedrichshafen am Sonntag in Hannover klar mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:15) durch.

In den vergangenen drei Jahren hatte im Supercup stets Friedrichshafen gegen den Champion aus Berlin gewonnen.

Diesmal dominierten die BR Volleys auch ohne ihren Starzuspieler Sergej Grankin. Der 34-Jährige wurde nach seiner Rückkehr vom Weltcup in Japan noch durchgängig geschont. Ihn vertrat der Franzose Pierre Pujol. Vor allem im Aufschlag durch Moritz Reichert und im Block mit dem stark auftrumpfenden Nicolas Le Goff hatten die Berliner die entscheidenden Vorteile. Dem neuformierten Team aus Friedrichshafen mit seinen acht Neuzugängen mangelte es in vielen Szenen noch am harmonischen Zusammenspiel, um den Gegner ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

