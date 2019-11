Startete mit einem Sieg in seine WM-Generalprobe: Darts-Profi Max Hopp. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Daniel Bockwoldt

Minehead (dpa) - Darts-Profi Max Hopp ist mit einem Erfolg in die Players Championship Finals in Minehead gestartet. Der 23 Jahre alte Hesse gewann sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Jelle Klaasen mit 6:3 und steht damit in der Runde der letzten 32.

Dort kommt es für den "Maximiser" zu einem Duell mit dem Weltmeister der British Darts Organisation (BDO), Glen Durrant. Der Engländer ist an Position fünf gesetzt und gilt als einer der Mitfavoriten für das Turnier. Die Players Championship Finals sind die Generalprobe für die Darts-WM, die am 13. Dezember in London beginnt.

