Das Schützenpaar Reitz und die Judoka Pauline Schäfer holen für das deutsche Team bei den Europaspielen in Minsk die ersten Medaillen. Die Bogenschützinnen verpassen hingegen den Sprung aufs Treppchen. Dabei galten sie als Goldanwärterinnen.

Minsk (dpa) - Judoka Pauline Starke machte kurzen Prozess mit ihrer Teamkameradin Sappho Coban. Nur etwa eine Minute brauchte die erst am Mittwoch ins Aufgebot nachgerückte Hannoveranerin in der Klasse bis 57 Kilogramm, um die Karlsruherin zu bezwingen und Bronze zu sichern.

"Das ist natürlich überragend, damit hatte ich nicht gerechnet", sagte die 22-Jährige am Samstagabend, nachdem sie für die zweite Medaille für das deutsche Team bei den Europaspielen in Minsk gesorgt und gleichzeitig EM-Bronze eingeheimst hatte. Die Regensburger Luftpistolenschützen Sandra und Christian Reitz hatten sich am Morgen den dritten Platz im Mixed-Wettbewerb gesichert.

Doch auch die erste Enttäuschung stellte sich am Tag nach der pompösen Eröffnungsfeier ein. Die Bogenschützinnen um Fahnenträgerin Lisa Unruh unterlagen im Kampf um Platz drei des Recurve-Wettbewerbs und verpassten damit die erhoffte Medaille. Das Trio galt als Gold-Kandidat. Unterdessen sind die 3x3-Basketballerinnen auf ihrem Weg zu einem Podestplatz ein gutes Stück voran gekommen. Mit den souveränen Siegen gegen Ungarn (19:9) und Tschechien (21:14) schloss das Team die Vorrunde als Tabellenführer ab.

Schützin Sandra Reitz genoss den "superschönen" Erfolg an der Seite ihres Ehemannes Christian. "Eine Medaille war unser Ziel. Und das Mixed ist etwas Besonderes", sagte sie nach dem Sieg gegen Gastgeber Weißrussland. "Wir haben etwas holprig angefangen, ich war etwas schlampig beim Abzug", befand Christian Reitz, der Olympiasieger von Rio de Janeiro 2016, "aber dann wurde es in der zweiten Runde besser, und zum Schluss waren wir ja recht gut." Und es soll noch besser werden. Die gemeinsame Olympia-Teilnahme im kommenden Jahr fänden Reitz & Reitz "cool" und machen sie zum erklärten Ziel. Erstmals gehört der Mixed-Wettbewerb dort zum Programm der Spiele.

Allerdings gestaltet sich der Weg dorthin kompliziert. Nur wenn sich beide in Einzelwettbewerben für Tokio qualifizieren, können sie dort überhaupt als gemischtes Doppel am Schießstand antreten. "Da kommt noch so viel", sagte der 32-Jährige. Derzeit könne er gar nicht abschätzen, wie die Chancen auf eine gemeinsame Teilnahme in der japanischen Hauptstadt stehen.

Nun sind sie aber erst einmal in Minsk auf weitere Erfolge aus. Zeit zum Feiern der Bronzemedaille gönnen sie sich nicht. Beide treten am Sonntag im Einzelwettkampf mit der Luftpistole an. Christian Reitz' Programm dauert mit seinem Spezialwettkampf mit der Schnellfeuerpistole und dem Mixed mit der Standardpistole noch bis Freitag.

Ein innerfamiliäres Ziel verfolgt die 35-jährige Sandra auch noch. "Ich trainiere hart, um eines Tages die Bessere von uns beiden zu sein", sagte sie augenzwinkernd. Noch reicht sie aber nicht an ihren Mann heran: "Im Training denke ich bei ihm manchmal: Zehn, Zehn, Zehn - hör doch mal damit auf. Aber es hilft natürlich, solch einen Partner an der Seite zu haben."

Die Bogenschützinnen zeigten sich hingegen enttäuscht über den vierten Platz. "Es war knapp. Und wir sind definitiv unter unseren Möglichkeiten geblieben", sagte Elena Richter nach der 4:5-Niederlage gegen Dänemark. Nachdem sie am Freitag mit geliehenen Bögen antreten mussten, konnten Richter, Lisa Unruh und Michelle Kroppen zwar wieder mit den eigenen, mit Verspätung gelieferten Geräten antreten. "Ich hatte aber Schwierigkeiten, das Schießgefühl wieder zu bekommen", sagte Richter.

Judokämpfer Moritz Plafky (JC Hennef) vergab in der Klasse bis 60 Kilogramm ebenfalls die Chancen auf Bronze, als er dem WM-Dritten Amiran Papinaschwili aus Georgien unterlag. "Ich hätte gern die Medaille geholt", sagte der 28-jährige Rheinländer und formulierte gleich neue Ziele: "Ich will Olympiasieger werden. Man muss von sich selbst überzeugt sein."

Olympic Channel

Europaspiele bei Sport1

Website der Europaspiele