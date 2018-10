Doha (dpa) - US-Superstar Simone Biles hat am Samstag bei den Turn-

Weltmeisterschaften in Doha einen von ihr selbst kreierten Sprung gezeigt.

Der gestreckte Vorwärts-Salto mit zwei Schrauben wird künftig ins Regelwerk des Turn-Weltverbandes FIG aufgenommen und den Namen "Biles" tragen. Er wird mit dem Schwierigkeitsgrad (D-Note) von 6,4 Punkten bewertet.

Im Aspire Dome der katarischen Hauptstadt zogen die Kampfrichter für die perfekte Ausführung des Sprunges durch die 21 Jahre alte viermalige Olympiasiegerin aus den USA die Top-Note 15,966.

Mit insgesamt 60,965 Punkten setzte sich Biles nach dem fünften von elf Durchgängen der Team-Qualifikation an die Spitze der Mehrkampf-Konkurrenz und führte auch die Wertungen an drei der vier Geräte an. Die US-Riege wurde ihrer Favoritenstellung gerecht und liegt im Zwischenklassement nun mit 174,429 Zählern klar an der Spitze vor Japan (162,180). Die deutsche Riege (161,071) fiel auf den dritten Platz der Teamwertung zurück, hat aber weiter gute Chancen auf den Finaleinzug.

