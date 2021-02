Der Triathlon in Roth wurde um zwei Monate verschoben. Foto: Daniel Karmann/dpa Daniel Karmann

Roth (dpa) - Der Triathlon-Klassiker in Roth 2021 wird um zwei Monate auf den 5. September verschoben, teilte der Veranstalter der Challenge mit.

2020 war der Klassiker in Mittelfranken wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt und dann 2021 für den 4. Juli terminiert worden.

Die Challenge Roth rückt mit dem neuen Termin deutlich näher an die Ironman-WM auf Hawaii, die am 9. Oktober stattfinden soll. Inwieweit die bereits gemeldeten Topleute in Roth auch bei dem späteren Termin noch dabei sind, ist derzeit noch fraglich.

