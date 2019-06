Ottawa (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben bei ihrem zweiten Nationenliga-Turnier die nächste Enttäuschung erlebt. Einen Tag nach dem 2:3 gegen Gastgeber Kanada unterlag der EM-Zweite in Ottawa auch Australien deutlich mit 0:3 (20:25, 20:25, 16:25).

Zuvor hatte die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani nur gegen Serbien gewonnen. Damit hat Deutschland von insgesamt sechs Nationenliga-Partien vier verloren. Bester deutscher Angreifer war Simon Hirsch mit elf Punkten.

Für Gianis Team geht es mit den Turnieren in Frankreich, Brasilien und vor heimischer Kulisse in Leipzig (28. bis 30. Juni) weiter. 16 Mannschaften kämpfen um den Einzug in das Finalturnier. An dem Event in den USA vom 10. bis 14. Juli nehmen die besten fünf Teams sowie der Gastgeber der Endrunde teil. Titelverteidiger ist Russland.

Teilnehmer

Spielplan

Modus

Infos zur Nationenliga

DVV-Kader