Maui/Hawaii (dpa) – Windsurf-Star Philip Köster darf trotz eines Patzers beim Saisonabschluss vor Hawaii auf seinen fünften WM-Titel hoffen.

Der 25-Jährige war beim Weltcup-Finale in der Königsdisziplin Waveriding in der Hinrunde schon nach seiner dritten Begegnung ausgeschieden. Da die härtesten Konkurrenten aber nicht viel besser abschnitten und die notwendige vollständige Austragung der Rückrunde am Dienstag aufgrund ungünstiger Wetterprognosen fraglich ist, hat Köster gute Chancen, seine Führung in der Gesamtwertung erfolgreich zu verteidigen.

Die Rückrunde muss bis zum Donnerstag absolviert sein. Experten auf Hawaii erschien es am Dienstag wegen zu wenig Wind unwahrscheinlich, dass die komplette Rückrunde im erlaubten Zeitrahmen absolviert werden kann. Wird sie nicht beendet, zählt sie nicht und Köster wäre Weltmeister. Der Sohn Hamburger Auswanderer von der kanarischen Insel Gran Canaria hatte bereits 2011, 2012, 2015 und 2017 den WM-Titel geholt.

PWA Windsurf Welttour