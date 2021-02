Befürwortet eine Impfung der an Olympia teilnehmenden Sportler/innen: Sperrwurf-Bundestrainer Boris Obergföll. Foto: Michael Kappeler/dpa Michael Kappeler

Frankfurt/Main (dpa) - Speerwurf-Bundestrainer Boris Obergföll befürwortet eine Impfung der Sportler vor den Olympischen Spielen vom 23. Juli bis 8. August in Tokio.

"Aus Deutschland werden rund 1000 Athleten und Betreuer nach Tokio reisen. Das sind 1000 von 83 Millionen Menschen", sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Sie sollten geimpft werden - und wenn es geht, im Juni und nicht zwei Wochen vor den Spielen. Darüber sollte man nachdenken." Zuerst müsste man aber erstmal schauen, dass die 20 Millionen Menschen aus den Risikogruppen geimpft würden.

"Dann würde ich aber schon schauen - bei der geringen Anzahl von Athleten und Betreuern -, dass sie vor den Olympischen Spielen, wenn genügend Impfdosen zur Verfügung stehen, geimpft werden. Vielleicht klappt das", meinte Obergföll. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir ohne Ängste nach Tokio fahren könnten."

Bei Tennisspielerin Angelique Kerber habe man es ja gesehen. Sie sei vor dem Flug nach Australien negativ getestet worden, doch nach der Ankunft sei ein Mitreisender positiv gewesen und Kerber haben für zwei Wochen in Quarantäne gemusst. "Wenn dies den Speerwerfern passieren würde und sie müssten in Japan zwei Wochen in Quarantäne, dann könnten wir wieder zurückfliegen", erklärte Obergföll.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-356669/4

Trainer des DLV

Athletenporträts auf leichtathletik.de