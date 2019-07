Schönebecker Oskar-Kämmer-Schule wird nach zwei Jahren erneut Opfer von Einbrechern.

Schönebeck l Eine ganze Serie von Einbrüchen gibt es zur Zeit in der Region Staßfurt. Erst in der vergangene Woche haben sich Einbrecher Zugang zu zwei Grundschulen in Groß Börnecke und Wolmirsleben verschafft. Am Sonntag, 30. Juni, ist auch eine Schönebecker Schule Ziel von Einbrechern geworden.

Bereits am Sonntagmorgen drangen unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in das Schulgebäude in der Magdeburger Straße ein, teilte die Polizei mit.

Dabei handelt es sich um die Oskar-Kämmer-Schule in Schönebeck. Der zuständige Standortleiter der Bildungsgesellschaft mit Sitz in Braunschweig Bernd Westphal berichtet: „Die Täter drangen zunächst in ein Gebäude ein, in dem nichts zu holen ist. Dort gibt es nur Tische und Stühle.“

Räume betreten und durchsucht

Mit einem Stein hatten die Täter ein großes Fenster eingeworfen und sich so Zutritt verschafft. Laut Polizei wurden zwar sämtliche Räume betreten und durchsucht, „aber nichts mitgenommen“, ergänzt Standortleiter Bernd Westphal.

Als sich die Täter Zutritt zu einem zweiten der insgesamt drei Schulgebäude verschaffen wollten, löste die Alarmanlage des gesicherten Gebäudes aus, die Täter verschwanden, und sowohl Wachschutz als auch Polizei wurden automatisch alarmiert und waren vor Ort.

Das Ziel der Täter scheint der Musikraum gewesen zu sein, vermutet Bernd Westphal: „Ich denke, die Täter waren auf der Jagd nach einer Musikanlage und den dazugehörigen Boxen.“

Nichts entwendet

Entwendet wurde nichts, da der Alarm die Täter vermutlich in die Flucht geschlagen hat. Der angerichtete Schaden halte sich in Grenzen. Nur die große Scheibe des ersten Gebäudes muss ersetzt werden.

„Seit dem letzten Einbruch in die Schule schließen wir die Türen innerhalb der Gebäude nicht mehr ab“, erklärt Bernd Westphal. Denn damals hatten die Täter alle Türen kaputt getreten, weshalb der Schaden bei dem Einbruch im Juni 2017 deutlich höher war, als der aktuelle.