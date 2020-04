Heidi Klum hat in einem Interview bestätigt, dass ihre älteste Tochter in die Modebranche einsteigen will. Foto: Richard Shotwell/Invision/dpa

Die älteste Tochter von Heidi Klum will in die Fußstapfen ihreer Mutter treten und in die Modebranche einsteigen. Klum hat vier Kinder.

Los Angeles (dpa) l Heidi Klums älteste Tochter Leni (15) will nach Angaben ihrer Mutter in die Modebranche einsteigen. "Die einzige, die bisher in meine Fußstapfen treten will, ist meine älteste Tochter Leni", sagte die Fernsehmoderatorin von "Germany's Next Top Model" (46) dem US-Magazin "People".



Obwohl Leni das Gefühl habe, im Leben "ihr eigenes Ding machen zu müssen", fühle sie eine natürliche Anziehungskraft zur Welt der Mode, zitierte "People" das deutsche Topmodel, das in den 90er Jahren weltbekannt geworden war. Seit wenigen Wochen hat Leni Klum auch ihren eigenen Instagram-Account, auf dem sie Fotos aus ihrem Alltag zeigt. Ihr Gesicht ist auf den Fotos allerdings nicht zu sehen. Heidi Klum ist auf die Privatsphäre ihrer Kinder sehr bedacht und zeigt deren Gesichter normalerweise nicht in der Öffentlichkeit. Sie hat insgesamt vier Kinder aus zwei Ehen: Leni, die beiden Söhne Henry (14) und Johan (13) sowie Tochter Lou Sulola (10).

