Paris (dpa) - Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios hat seine Teilnahme an den French Open nach Angaben der Organisatoren abgesagt. Die Begründung für seinen Verzicht auf das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison, das am Sonntag in Paris beginnt, blieb zunächst unklar.

In der vergangenen Woche hatte der umstrittene Tennis-Entertainer einmal mehr für einen Eklat gesorgt und war beim ATP-Masters-Turnier in Rom disqualifiziert worden. Als er einen Punktabzug bekam, war er ausgeflippt, hatte einen Stuhl über den Court geworfen und den Platz verlassen. In den sozialen Medien hatte der Weltranglisten-36. erst vor wenigen Tagen über die French Open gelästert und deutlich gemacht, dass er den Rasenklassiker Wimbledon vorziehen werde.

Sein nächstes Turnier hat der Australier in Stuttgart geplant. Das Rasenturnier beginnt am 10. Juni und dient der Vorbereitung auf Wimbledon.

