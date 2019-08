London (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen müssen in der ersten Fed-Cup-Runde im kommenden Jahr zu einem Auswärtsspiel nach Brasilien reisen. Das ergab die Auslosung am Sitz des Weltverbandes ITF in London.

Sportlich ist die Aufgabe machbar, unmittelbar nach den Australian Open und vor dem hochklassigen Turnier in Doha allerdings mit extremen Reisestrapazen verbunden. "Das kann doch nicht wahr sein...", twitterte die deutsche Damen-Chefin Barbara Rittner. Auch Teamchef Jens Gerlach war nicht sonderlich begeistert über das Los.

"Wir hatten eigentlich auf ein Heimspiel gehofft und die Chancen standen auch gut. Leider ist es nun anders gekommen und wir haben mit Brasilien ein Auswärtsspiel mit einer sehr weiten und anstrengenden Anreise erwischt", sagte Gerlach. Die Bilanz spricht für Deutschland, das zwei von bislang drei Duellen gewinnen konnte.

Nach der Reform des Teamwettbewerbs bestreiten 16 Nationen am 7. und 8. Februar 2020 eine Qualifikationsrunde für die neu geschaffene Finalwoche vom 14. bis 19. April in Budapest. Dort kämpfen zwölf Mannschaften um den Titel: die acht Sieger der Qualifikation, die diesjährigen Finalisten Australien und Frankreich sowie Gastgeber Ungarn und Tschechien, das eine Wildcard für das Finale erhielt. Die deutsche Auswahl hatte sich im April den Verbleib in der Erstklassigkeit nach dem bisherigen Modus gesichert.

