Melbourne (dpa) - Nach ihrer dritten Grand-Slam-Auftaktniederlage nacheinander hat die einstige Weltklasse-Tennisspielerin Maria Scharapowa eine Rückkehr zu den Australian Open offen gelassen.

"Ich weiß es nicht", sagte die 32 Jahre alte Russin in Melbourne. "Es ist schwer für mich zu sagen, was in 12 Monaten passiert." Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin belegt in der Weltrangliste momentan Platz 145 und war nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld der Australian Open gekommen.

Das 3:6, 4:6 gegen die Kroatin Donna Vekic bedeutete für Scharapowa die nächste Enttäuschung. Die frühere Nummer eins der Welt hatte die Australian Open 2008 gewonnen. Nach ihrer Doping-Sperre war Scharapowa im April 2017 auf die Tennis-Tour zurückgekehrt, hatte aber nicht wieder ihr früheres Niveau erreicht und fiel häufig aufgrund von Verletzungen aus.

Herren-Tableau

Damen-Tableau

WTA-Rangliste

ATP-Rangliste

WTA-Profil Scharapowa