Kann nicht an den French Open teilnehmen: Nicole Gibbs. Foto: Mario Houben/Cal Sport Media Mario Houben

Berlin (dpa) - Wegen einer Krebserkrankung muss US-Tennisspielerin Nicole Gibbs auf die anstehenden French Open verzichten, hofft aber auf eine Rückkehr schon in Wimbledon.

Die 26 Jahre alte Nummer 117 der Weltrangliste schrieb bei Twitter, ihr Zahnarzt habe sie vor etwa einem Monat auf eine mögliche Erkrankung in der Mundhöhle aufmerksam gemacht. Gibbs leidet nach eigenen Angaben unter Speicheldrüsenkrebs und wird deswegen an diesem Freitag operiert.

Der Chirurg habe ihr erklärt, dass der Eingriff als Behandlung ausreiche und ihr sogar erlaubte, in den vergangenen Wochen noch an Turnieren teilzunehmen. Die Zeit für die Genesung betrage vier bis sechs Wochen. Daher sei ihr Ziel, Ende Juni die Qualifikation für Wimbledon zu spielen. Gibbs stand 2014 und 2017 bei den Australian Open jeweils in der dritten Runde und war US-Collegemeisterin.

