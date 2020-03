Stuttgart (dpa) - Auch Angelique Kerber hat die Menschen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zum richtigen Verhalten aufgefordert.

"Gebt auf euch acht, seid vernünftig und nett zueinander in dieser schwierigen Zeit...", schrieb die beste deutsche Tennisspielerin (32) in den sozialen Netzwerken, "und vergesst nicht, zu Hause zu bleiben. Meine Gedanken sind bei all denjenigen, die von Covid-19 betroffen sind, und ich hoffe, wir kommen schneller da durch als es im Moment ausschauen mag."

Auch die beiden Tennisstars Roger Federer und Novak Djokovic hatten sich zu Wort gemeldet. "Bitte bleibt zuhause", schrieb der serbische Weltranglisten-Erste Djokovic (32), rief zum Zusammenhalt auf und bat darum, in diesen "herausfordernden Zeiten" im schnelllebigen modernen Leben innezuhalten: "Lasst uns wirklich versuchen, Zeit mit unserer Familie zu Hause zu verbringen, die kleinen Dinge des Lebens zu genießen", meinte Djokovic und postete dazu ein Foto mit seinen zwei Kindern und seiner Ehefrau Jelena Djokovic.

Zuvor hatte sich Federer (38) zu Wort gemeldet: "Wir müssen das unglaublich ernst nehmen", sagte der derzeit verletzte Schweizer in einer Video-Botschaft auf Instagram. "Wir müssen diesen Virus bekämpfen, und es ist momentan wichtiger denn je, dass wir uns alle gegenseitig helfen." Die Tennis-Tour pausiert bis mindestens einschließlich 7. Juni.

Federer auf Instagram

Tweet Djokovic

Tweet von Kerber